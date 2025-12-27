Белгидромет сказал об оранжевом уровне опасности из-за штормового ветра 28 декабря

Прогнозируется усиление северо-западного ветра во многих районах страны. Его порывы будут 15−20 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует очень крепкому ветру. По западу Беларуси местами сила ветра достигнет 24 метров в секунду, что соответствует штормовому ветру, когда гнутся большие деревья, ломаются ветки и сучья, ветер может повредить крыши домов.