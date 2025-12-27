Белгидромет сказал об оранжевом уровне опасности из-за штормового ветра 28 декабря

На воскресенье 28 декабря Белгидромет выпустил предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за штормового ветра до 24 метров в секунду.
Прогнозируется усиление северо-западного ветра во многих районах страны. Его порывы будут 15−20 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует очень крепкому ветру. По западу Беларуси местами сила ветра достигнет 24 метров в секунду, что соответствует штормовому ветру, когда гнутся большие деревья, ломаются ветки и сучья, ветер может повредить крыши домов.
Кстати, известный синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».
