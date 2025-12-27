Ричмонд
В Башкирии продлили сезон охоты на кабана, но ужесточили правила

Сезон охоты в Башкирии продолжится до конца февраля.

Источник: Комсомольская правда

Сезон охоты на кабанов в Башкирии продлен до 28 февраля 2026 года. Однако с нового года вводятся временные ограничения. Под запрет попадут загонная охота и использование охотничьих собак. Такие меры были направлены на сохранение популяции животных.

Параллельно инспекторы продолжают мониторить угодья. Например, во время планового рейда в Бирском районе госинспектор Евгений Глинкин обнаружил четырех самок с молодняком. Животным оставили подкормку — кукурузу и пшеницу. Состояние кабанов хорошее, следов браконьерства на этой территории не выявлено.

