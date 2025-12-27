Трассы на горнолыжном курорте «Красная Поляна» закрыли из-за снегопада

Как указано в сообщении пресс-службы курорта, снег идёт в том числе на отметке Поляна 540, на нижнем уровне. Как ожидается, в результате будет сформирована хорошая подложка для горнолыжных трасс. После завершения снегопада службам понадобится некоторое время, чтобы подготовить трассы к катанию. Горнолыжный сезон стартовал на «Красной Поляне» 26 декабря.