Трассы на горнолыжном курорте «Красная Поляна» закрыли из-за снегопада

Осадки привели к закрытию трасс до конца дня.

Источник: Югополис

В субботу, 27 декабря, горнолыжные трассы на курорте «Красная Поляна» до конца дня закрыли из-за снегопада.

Как указано в сообщении пресс-службы курорта, снег идёт в том числе на отметке Поляна 540, на нижнем уровне. Как ожидается, в результате будет сформирована хорошая подложка для горнолыжных трасс. После завершения снегопада службам понадобится некоторое время, чтобы подготовить трассы к катанию. Горнолыжный сезон стартовал на «Красной Поляне» 26 декабря.

Напомним, в ночь на 27 декабря первый сильный снегопад с начала зимы прошёл в Краснодаре. Дорожные службы чистят и обрабатывают трассы песко-соляной смесью от гололедицы.