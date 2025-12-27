Ричмонд
Абхазия передала тонны мандаринов для соцучреждений Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Абхазия передала 10 тонн мандаринов для социальных учреждений и стационаров Санкт-Петербурга в преддверии новогодних праздников, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Источник: РИА Новости

«В преддверии новогодних праздников социальные учреждения и стационары Петербурга получат 10 тонн мандаринов из Республики Абхазии. Акция инициирована политической партией “Народный Фронт Абхазии” и получила личную поддержку президента Республики Бадра Гунбы», — говорится в сообщении.

Доставленные в Петербург мандарины переданы в Дом социального обслуживания «Иверский» и Детскую педиатрическую больницу при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Сейчас они распределяются между профильными социальными учреждениями.

«Петербург и Абхазию связывают тесные узы дружбы и взаимной поддержки. К нам приезжают на каникулы абхазские школьники. Наши специалисты принимают участие в модернизации транспортной системы и проектах благоустройства Республики. Мы признательны руководству Абхазии за предновогоднюю акцию. Она еще раз подчеркивает искренность и прочность наших отношений», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что договоренности о взаимной гуманитарной поддержке и развитии петербургско-абхазского сотрудничества были достигнуты по итогам встреч губернатора Беглова с президентом Абхазии Гунбой, лидером политической партии «Народный Фронт Абхазия» Лашей Сакания и почетным консулом Абхазии в Санкт-Петербурге Владимиром Бигвава. В двустороннем сотрудничестве особое внимание уделяется молодежной политике, образованию и патриотическому воспитанию.

В июне этого года по приглашению Беглова праздник «Алые паруса» посетили 19 выпускников и старшеклассников Абхазии, в октябре — 50 абхазских студентов и школьников приняли участие в образовательной программе, прошедшей при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Сейчас для столицы Абхазии передается партия из 10 троллейбусов.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше