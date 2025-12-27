Ричмонд
ОСВОД назвал безопасную толщину льда для рыбалки и катания на коньках

МИНСК, 27 дек — Sputnik. В белорусском ОСВОДе напомнили гражданам о правилах безопасного поведения на водоемах в период становления льда.

Источник: Sputnik.by

Сообщение об этом содержится в официальном Telegram-канале общества. В частности, в ОСВОДе назвали, какой должна быть толщина льда для безопасного выхода на поверхность водоема.

«В первую очередь, нельзя выходить на лед толщиной менее 7 см, а если вы хотите покататься на коньках, толщина льда должна составлять не менее 25 см», ― сообщила пресс-секретарь исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева.

В настоящее время, в конце декабря, ледовая обстановка в Беларуси остается неустойчивой, несмотря на минусовую температуру. На большинстве рек и озер появились забереги (начальные ледяные образования), однако толщина льда не везде достаточная для безопасного выхода, на юге страны льда может еще не быть.

Ранее синоптики и МЧС предупредили белорусов о неблагоприятных метеоявлениях в эти выходные в Беларуси — сильном снеге, метели и порывистом ветре. На дорогах возможны туман и гололед.

Спасатели уточнили, что непогода в субботу и воскресенье затронет большую часть территории страны и может привести к повреждению линий электропередач, обрушению слабых конструкций и падению деревьев.