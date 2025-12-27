ОСВОД назвал безопасную толщину льда для рыбалки и катания на коньках

В настоящее время, в конце декабря, ледовая обстановка в Беларуси остается неустойчивой, несмотря на минусовую температуру. На большинстве рек и озер появились забереги (начальные ледяные образования), однако толщина льда не везде достаточная для безопасного выхода, на юге страны льда может еще не быть.