Пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области достигла 6 км

Пробка протянулась на 6 км от 937-го до 943-го километра в сторону Ростова-на-Дону, у хутора Верхнеговейного и пересечения с А-260. Пользователи чатов сообщают о снеге на отдельных участках, что усугубляет ситуацию. Автодор опубликовал предупреждение в своем Telegram-канале.
Служба ожидает снег в течение суток на нескольких федеральных трассах, включая М-4. Водители получили четкие рекомендации: отдохнуть перед выездом, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Данные Яндекс. Карт подтверждают затор днем 27 декабря. Пробка возникла именно из-за начавшегося снегопада, который усложняет движение. Первоисточником выступает официальный канал Автодора, где указывают на метеоусловия как главную причину.
Ранее на этой трассе фиксировали похожие инциденты.
Летом трафик увеличивается в 6 раз по сравнению с февралем, что приводит к перманентным пробкам. Обход Аксая частично разгрузил Ростов, но проблемы остаются у Каменска-Шахтинского без полноценного объезда. Водители жалуются на высокие цены платных участков и отсутствие объездов во время работ. Полиция предлагает маршруты через местные дороги для объезда. Ситуация требует повышенного внимания из-за новогодних рисков.
Трасса М-4 «Дон» протяженностью 1540 км соединяет Москву с югом России. В Ростовской области она проходит через Каменск-Шахтинский и Аксай, где нагрузка максимальна. Автодор усиливает меры в снегопад: уборка снега и противогололедная обработка. Эксперты связывают частые пробки с ростом автопотока после 2022 года. Закрытие аэропортов юга увеличило машин на 300% в пиковые месяцы. Губернатор Ростовской области анонсировал дополнительные средства на реконструкцию.
На 27 декабря движение затруднено, но без крупных аварий. Сервисы пробок показывают скорость 5−10 км/ч на проблемном участке. Автодор призывает проверять обновления в реальном времени.