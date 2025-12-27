Пробка на М-4 «Дон» в Ростовской области достигла 6 км

Ранее на этой трассе фиксировали похожие инциденты. 24—25 декабря 2025 года пробка между 930-м и 947-м километрами достигла 18 км из-за трех ДТП без пострадавших и ремонтных работ. Госавтоинспекция Ростовской области направила дополнительные экипажи ДПС для контроля. Ремонт продолжается на отдельных участках М-4. Это сужает проезжую часть и усиливает заторы в плохую погоду. В декабре 2025 года трафик растет из-за праздничных поездок, как отмечают в ГИБДД.