Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге творог стоит на 54 рубля дешевле, чем в Ростове

Литр молока в Ростовской области стоит уже больше 93 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подорожали молочные продукты: к 22 декабря 2025 года средняя цена литра пастеризованного молока (2,5−3,2% жирности) превысила 93 рубля. Такие данные опубликовал Ростовстат.

— Молоко питьевое цельное пастеризованное в регионе стоит в среднем 93,07 рубля за литр, — следует из таблицы ведомства.

Вместе с молоком выросли и другие позиции. Сметана в среднем по области стоит 369,43 рубля за килограмм, при этом дешевле всего она в Таганроге — 349,35 рубля, а дороже всего в Ростове-на-Дону — 382,08 рубля.

Творог в среднем по Ростовской области оценили в 467,64 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону он стоит 485,78 рубля, а в Таганроге — 431,56 рубля.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.

Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.