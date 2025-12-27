В Таганроге творог стоит на 54 рубля дешевле, чем в Ростове

В Ростовской области подорожали молочные продукты: к 22 декабря 2025 года средняя цена литра пастеризованного молока (2,5−3,2% жирности) превысила 93 рубля. Такие данные опубликовал Ростовстат.
— Молоко питьевое цельное пастеризованное в регионе стоит в среднем 93,07 рубля за литр, — следует из таблицы ведомства.
Вместе с молоком выросли и другие позиции. Сметана в среднем по области стоит 369,43 рубля за килограмм, при этом дешевле всего она в Таганроге — 349,35 рубля, а дороже всего в Ростове-на-Дону — 382,08 рубля.
Творог в среднем по Ростовской области оценили в 467,64 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону он стоит 485,78 рубля, а в Таганроге — 431,56 рубля.
