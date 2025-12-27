В Воронеже спустя шесть лет отгремел парад Дедов Морозов

Воронеж официально стряхнул пыль с одной из самых добрых предновогодних городских традиций. Спустя шесть лет — после затяжной паузы, начавшейся еще в пандемийном 2020-м, — на площадь Ленина снова высадился праздничный десант. 27 декабря здесь прошел масштабный Парад Дедов Морозов и Снегурочек. Информацией поделилась пресс-служба мэрии города.
Несмотря на долгий перерыв, горожане не забыли формат: в центре города, по данным администрации, собралось около двухсот зимних волшебников. В костюмах были не только сотрудники домов культуры или педагоги, но и все желающие воронежцы, которые решили прийти на праздник семьями.
Программа получилась шумной: главный Дед Мороз Черноземья лично исполнил со сцены праздничный хит, а вокруг главной городской ели закрутилось «бело-сине-красное» кольцо хоровода из сотен участников и зрителей.
Под бодрый ритм барабанов колонна сказочных персонажей прошла от площади Ленина до Кольцовского сквера, поздравляя прохожих с наступающим 2026 годом.