Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по развязке КАД и Кронштадтского шоссе перекроют по ночам из-за ремонта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях на развязке КАД и Кронштадтского шоссе. Они вводятся в рамках реконструкции инфраструктурного объекта, напомнили в ведомстве.

Источник: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

На период проведения работ с 23:00 28 декабря до 03:00 29 декабря для водителей окажется недоступна крайняя левая полоса внутреннего кольца КАД на участке 127+225 км.

Кроме этого, на срок с 01:30 до 02:00 29 декабря движение полностью перекроют по внутреннему и внешнему кольцу КАД на участке 127+300 км.

Также в дирекции КЗС отмечают, что съезды транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе С4 (из Кронштадта в сторону станции Бронка) и С6 (от форта Шанц в сторону Бронки) будут функционировать в штатном режиме.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.