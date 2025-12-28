Ричмонд
Иностранцы, прикурившие от сума, получили большие штрафы

Vaib.uz (Узбекистан. 27 декабря). История с тремя иностранцами, предположительно гражданами Китая, которые использовали купюру в 2 тысячи сумов вместо зажигалки, получила продолжение. Как выяснили правоохранители, инцидент, вызвавший бурное обсуждение в соцсетях, произошёл на одном из предприятий Сырдарьинской области.

Источник: Vaib.Uz

Правоохранительные органы провели расследование и установили личности участников. С иностранцами были проведены разъяснительные беседы относительно недопустимости подобных действий, оскорбляющих национальную валюту и чувства местных жителей.

После этого в отношении нарушителей были оформлены административные протоколы, а собранные материалы направлены в суд. По итогам рассмотрения дела суд признал их виновными и назначил каждому штраф в размере 100 базовых расчетных величин — это 41,2 миллиона сумов.

Кроме того, работодатель расторг трудовые контракты с этими сотрудниками в одностороннем порядке.

Таким образом, эта выходка обернулась для иностранных рабочих не только крупным штрафом, но и потерей работы.