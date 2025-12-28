Иностранцы, прикурившие от сума, получили большие штрафы

Правоохранительные органы провели расследование и установили личности участников. С иностранцами были проведены разъяснительные беседы относительно недопустимости подобных действий, оскорбляющих национальную валюту и чувства местных жителей.
После этого в отношении нарушителей были оформлены административные протоколы, а собранные материалы направлены в суд. По итогам рассмотрения дела суд признал их виновными и назначил каждому штраф в размере 100 базовых расчетных величин — это 41,2 миллиона сумов.
Кроме того, работодатель расторг трудовые контракты с этими сотрудниками в одностороннем порядке.
Таким образом, эта выходка обернулась для иностранных рабочих не только крупным штрафом, но и потерей работы.