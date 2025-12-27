Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Тайгане» взялись выкармливать новорожденную обезьянку, от которой отказалась мать

Малышку назвали Николь.

Источник: Телеграм-канал Олега Зубкова

В белогорском парке «Тайган» взялись выкармливать новорожденную обезьянку, от которой отказалась мать. Малышка родилась у пары гамадрилов Ромео и Джульетты. Ей дали имя Николь, в честь Дня Святого Николая, когда она появилась на свет.

— Молодая мама, в первый раз родила и не хочет кормить свою девочку, — рассказал в своем Telegram-канале владелец белогорского парка Олег Зубков.

Выкармливать гамадриленка будет пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина с супругом, у которых уже есть большой опыт по этой части.