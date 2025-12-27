В «Тайгане» взялись выкармливать новорожденную обезьянку, от которой отказалась мать

В белогорском парке «Тайган» взялись выкармливать новорожденную обезьянку, от которой отказалась мать. Малышка родилась у пары гамадрилов Ромео и Джульетты. Ей дали имя Николь, в честь Дня Святого Николая, когда она появилась на свет.
— Молодая мама, в первый раз родила и не хочет кормить свою девочку, — рассказал в своем Telegram-канале владелец белогорского парка Олег Зубков.
Выкармливать гамадриленка будет пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина с супругом, у которых уже есть большой опыт по этой части.