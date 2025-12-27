Ричмонд
В Молдове даже люди с деньгами перестали покупать много продуктов к Новому году: Дело не в экономии, а в страхе за будущее

Как отмечает Юрий Чокан, в Молдове резко снизилось потребление.

Источник: Комсомольская правда

«Мы видим, что в Молдове, как и в Румынии, резко снижается потребление. Это означает, что у людей в Молдове, даже если есть деньги, они не спешат их тратить», — заявил экс-глава ЦИК Юрий Чокан в одном из интернет-подкастов.

По словам эксперта, он общался с двумя производителями продовольственных товаров, которые подтвердили, что даже в период подготовки к новогодним праздникам, рынок потребления сужается.

«Люди не покупают. Сейчас, если покупают, то по 100 граммов продукта, т.е., только на сегодня. Не закупаются массово, как это делали раньше. И дело тут не только в том, что у людей нет денег. Даже если люди обеспечены, они стараются покупать очень осторожно, экономно, чтобы были запасы денег на предстоящие периоды, потому что есть огромная неопределенность в завтрашнем дне», пишет ТГ-канал @primulinmd.