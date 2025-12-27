В Молдове даже люди с деньгами перестали покупать много продуктов к Новому году: Дело не в экономии, а в страхе за будущее

«Люди не покупают. Сейчас, если покупают, то по 100 граммов продукта, т.е., только на сегодня. Не закупаются массово, как это делали раньше. И дело тут не только в том, что у людей нет денег. Даже если люди обеспечены, они стараются покупать очень осторожно, экономно, чтобы были запасы денег на предстоящие периоды, потому что есть огромная неопределенность в завтрашнем дне», пишет ТГ-канал @primulinmd.