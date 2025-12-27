Ричмонд
Без отопления и горячей воды осталось более 200 жилых домов в Уфе

В Уфе идут срочные работы по ликвидации порыва на теплотрассе.

Источник: Комсомольская правда

На улице Кувыкина в башкирской столице ведутся срочные ремонтные работы на теплотрассе. Причиной отключений стал порыв на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Временно без отопления и горячей воды остаются 201 жилой дом, 28 медучреждений, 9 детских садов и 11 школ. На месте работает аварийная бригада МУП «УИС» в составе 15 человек с необходимой техникой. По информации главы уфимской администрации, ситуация находится на постоянном контроле, проблема будет устранена в кратчайшие сроки.

