Без отопления и горячей воды осталось более 200 жилых домов в Уфе

Временно без отопления и горячей воды остаются 201 жилой дом, 28 медучреждений, 9 детских садов и 11 школ. На месте работает аварийная бригада МУП «УИС» в составе 15 человек с необходимой техникой. По информации главы уфимской администрации, ситуация находится на постоянном контроле, проблема будет устранена в кратчайшие сроки.