Без отопления и горячей воды осталось более 200 жилых домов в Уфе

На улице Кувыкина в башкирской столице ведутся срочные ремонтные работы на теплотрассе. Причиной отключений стал порыв на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
Временно без отопления и горячей воды остаются 201 жилой дом, 28 медучреждений, 9 детских садов и 11 школ. На месте работает аварийная бригада МУП «УИС» в составе 15 человек с необходимой техникой. По информации главы уфимской администрации, ситуация находится на постоянном контроле, проблема будет устранена в кратчайшие сроки.
