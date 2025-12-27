Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память и увековечить память одного из наших героев, героев Отечества, Михаила Гудкова, генерала-майора, который своей жизнью, своими стремлениями стал настоящим примером для следующих поколений молодых людей. Он впервые в истории нашей страны. стал дважды Героем России… Это абсолютно не случайно, потому что его путь был героическим», — сказал в ходе речи Пушилин.