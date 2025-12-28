В Уфе вернули тепло в дома на улице Степана Кувыкина.

Напомним, сегодня в Уфе без тепла и горячей воды остались два объекта по улице Степана Кувыкина. По словам главы столичной администрации, причиной отсутствия коммунальных ресурсов стало устранение коррозионного повреждения на тепловой сети диаметром 700 мм.