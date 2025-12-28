В Уфе вернули тепло в дома на улице Степана Кувыкина.

В Уфе восстановительные работы по устранению коммунальной аварии завершены. Мэр столицы Ратмир Мавлиев сообщил, что идёт заполнение системы отопления теплоносителем.
Напомним, сегодня в Уфе без тепла и горячей воды остались два объекта по улице Степана Кувыкина. По словам главы столичной администрации, причиной отсутствия коммунальных ресурсов стало устранение коррозионного повреждения на тепловой сети диаметром 700 мм.
Ситуацию на контроль взяла прокуратура, ведомство устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.