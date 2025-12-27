Ричмонд
Юрий Слюсарь передал ростовским спасателям новые машины

Спасателям Ростова губернатор подарил новую технику.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в День спасателя передал ростовским спасателям ключи от новой техники, чтобы подразделения быстрее выезжали на ЧС и помогали людям. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Машины станут вашими надежными помощниками, — написал Юрий Борисович.

По его словам, подразделения получили автомобиль первой помощи, две аварийно-спасательные машины и передвижной пункт управления на базе «Вектор Next».

Губернатор отметил, что прошедший год был непростым из-за природных и техногенных вызовов и последствий атак БПЛА, и добавил, что обновление техники — часть программ по укреплению оснащения служб.

