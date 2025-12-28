Красноярцам рассказали о пользе кальмаров

Специалисты краевого Роспотребнадзора назвали преимущества кальмаров. Этот продукт отличный источник белка, который легко усваивается и обладает низкой калорийностью — всего 75−85 ккал на 100 грамм.
Также морепродукт содержит витамины группы В, которые нужны для предотвращения развития анемии, сохранения памяти и внимания и поддержания обмена веществ, а также омега-3 жирные кислоты для здоровья сердца и нервной системы. В нем есть ценные микроэлементы: йод, цинк и кобальт. А они необходимы для роста и функционирования органов и систем организма и поддержания иммунитета.
В Роспотребнадзоре говорят, что главный секрет приготовления кальмаров — не переварить. Также нужно учесть, что у качественного продукта мясо должно быть плотным, без липкости и постороннего запаха.