С ритмом танца в сердце. Народный ансамбль танца «Лявоніха» отметил 70-летие в Витебске

«Заслуженный коллектив “Лявоніха” — это один из самых старейших коллективов не только Витебска, но и нашей страны. Важно вспомнить, что после войны наш город был почти полностью разрушен, но уже тогда было принято решение создать в городском доме культуры такой коллектив. Он никогда не был профессиональным, но он держится благодаря тому, что в нем есть энтузиасты. Это люди совершенно разных профессий — педагоги, работники медицины, у нас даже есть работники МЧС, молодежь, которая приходит в этот коллектив в свободное от основной работы время. Самое важное, что на протяжении всех 70 лет, какие бы тенденции в танцевальном жанре не были, “Лявоніха” сохраняет народное направление. Они учат нашу молодежь не только танцевать, но и понимать народный танец, наши обряды, традиции. Вот это, наверное, и есть те самые конкретные дела, о которых на VII Всебелорусском собрании сказал глава государства, что пришло время конкретных дел. Когда возле нашего народного, настоящего, генетического наследия собирается молодежь, это значит, что у него будет продолжение», — рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ЦК «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.