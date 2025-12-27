С ритмом танца в сердце. Народный ансамбль танца «Лявоніха» отметил 70-летие в Витебске

27 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Ярким выступлением на родной сцене отметил свое 70-летие со дня основания Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль танца «Лявоніха», созданный при Концертном зале «Витебск». Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Центре культуры «Витебск».
Ансамбль танца представил в КЗ «Витебск» программу «70 крокаў “Лявоніхі”. Коллектив долгие годы сохраняет красоту народного танца и передает ее новому молодому поколению. “Лявоніха” стала визитной карточкой Витебщины. Танцоры побывали во многих городах Беларуси и в разных странах, не раз принимали участие во всевозможных творческих конкурсах, покоряя строгое жюри и публику. Каждый выход для них — как в первый раз, и все они волнуются, но сразу забывают страх, как только начинает играть музыка, а ноги сами пускаются в пляс. И сердца артистов уже давно бьются только в ритме танца.
«Заслуженный коллектив “Лявоніха” — это один из самых старейших коллективов не только Витебска, но и нашей страны. Важно вспомнить, что после войны наш город был почти полностью разрушен, но уже тогда было принято решение создать в городском доме культуры такой коллектив. Он никогда не был профессиональным, но он держится благодаря тому, что в нем есть энтузиасты. Это люди совершенно разных профессий — педагоги, работники медицины, у нас даже есть работники МЧС, молодежь, которая приходит в этот коллектив в свободное от основной работы время. Самое важное, что на протяжении всех 70 лет, какие бы тенденции в танцевальном жанре не были, “Лявоніха” сохраняет народное направление. Они учат нашу молодежь не только танцевать, но и понимать народный танец, наши обряды, традиции. Вот это, наверное, и есть те самые конкретные дела, о которых на VII Всебелорусском собрании сказал глава государства, что пришло время конкретных дел. Когда возле нашего народного, настоящего, генетического наследия собирается молодежь, это значит, что у него будет продолжение», — рассказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ЦК «Витебск», директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.
Коллектив в очередной раз доказал, что народный танец — культурное и историческое явление, у него нет возраста и границ. Артисты подарили залу прекрасное зрелище. Поклонники ансамбля «Лявоніха» искупали своих любимцев в овациях и одарили цветами. -0-
Фото Александра Хитрова.