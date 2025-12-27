На электросамокаты могут распространить балльную систему локализации

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минпромторг России предложил с 1 января 2027 года распространить балльную систему локализации продукции на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с электромотором, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на сайте публикации проектов нормативных актов.