На электросамокаты могут распространить балльную систему локализации

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минпромторг России предложил с 1 января 2027 года распространить балльную систему локализации продукции на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с электромотором, соответствующий проект постановления кабмина опубликован на сайте публикации проектов нормативных актов.
«В разделе III … дополнить позициями следующего содержания: электросамокаты … электровелосипеды … гироскутеры, сигвеи … моноколеса», — говорится в проекте документа, который вносит изменения в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719.
В случае принятия документа, изменения вступят в силу 1 января 2027 года.