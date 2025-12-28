В Омске уже начали готовиться к празднованию 400-летия города

Добавим, что во вторник, 23 декабря 2025 года, выступая с посланием Законодательному Собранию Омской области, губернатор Виталий Хоценко в том числе объявил о старте подготовки к празднованию 400-летия с момента начала освоения Омского Прииртышья. Глава региона отметил, что решение поддержал президент Владимир Путин. Из числа мероприятий, запланированных в рамках подготовки, губернатор Омской области выделил, в частности, Первый всероссийский краеведческий форум.