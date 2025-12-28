В Омске уже начали готовиться к празднованию 400-летия города

По всей видимости, в Омске осуществлены первые организационные действия в рамках подготовки к празднованию 400-летия основания города.
Как стало известно «СуперОмску», 26 декабря 2025 года, зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Региональный центр организации массовых мероприятий, развития туризма и управления проектами “Омск-400”. Ее учредителями числятся омский Минкульт и региональное Министерство имущественных отношений.
Официальной отраслью АНО «Омск-400» заявлена «деятельность организаций по проведению культурных и развлекательных мероприятий».
По информации «СуперОмска», возглавила новую структуру Татьяна Геер. На сайте областного Минкульта она числится в должности замначальника управления — начальника отдела анализа и развития туристской инфраструктуры управления по развитию туризма регионального Министерства культуры.
Напомним, ранее региональные власти заявили, что, в соответствии с данными Центрального государственного архива Москвы, поселение, ставшее основой современного города, появилось на стрелке Оми и Иртыша еще в 1628 году. До этого считалось, что первое укрепление Омской крепости датировано 1716 годом, откуда и отсчитывался период основания города.
Добавим, что во вторник, 23 декабря 2025 года, выступая с посланием Законодательному Собранию Омской области, губернатор Виталий Хоценко в том числе объявил о старте подготовки к празднованию 400-летия с момента начала освоения Омского Прииртышья. Глава региона отметил, что решение поддержал президент Владимир Путин. Из числа мероприятий, запланированных в рамках подготовки, губернатор Омской области выделил, в частности, Первый всероссийский краеведческий форум.