Синоптики Башкирии предупредили о снеге и гололедице в воскресенье

По прогнозам Башгидромета, в воскресенье, 28 декабря, жителей республики ждет переменная облачность и снегопад, который местами усилится до умеренного. Ветер прогнозируется юго-восточный, порывистый. Столбики термометров покажут ночью от −8 до −13 градусов, а при прояснениях в регионе похолодает до −20 градусов. Днем будет не выше −10.