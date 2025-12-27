Синоптики Башкирии предупредили о снеге и гололедице в воскресенье

По прогнозам Башгидромета, в воскресенье, 28 декабря, жителей республики ждет переменная облачность и снегопад, который местами усилится до умеренного. Ветер прогнозируется юго-восточный, порывистый. Столбики термометров покажут ночью от −8 до −13 градусов, а при прояснениях в регионе похолодает до −20 градусов. Днем будет не выше −10.
В Уфе также будет облачно с прояснениями, небольшой снег днем может усилиться. Температура составит −9, −11 градусов ночью и −7, −9 днем. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.