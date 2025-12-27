Шахматист Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева

Норвежец Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира по шахматам, резко отреагировал после поражения от российского гроссмейстера Владислава Артемьева в седьмом туре чемпионата мира по рапиду. Видео инцидента опубликовано в аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE) в социальной сети X*.
Партия между спортсменами завершилась на 29-м ходу. После окончания партии Карлсен, покидая игровой стол, оттолкнул камеру оператора, следовавшего за ним.
По итогам семи туров Артемьев лидирует в турнирной таблице с шестью победами и одной ничьей.
Карлсен был чемпионом мира с 2013 по 2022 год. В последнем матче за первенство мира он досрочно победил россиянина Яна Непомнящего и заявил о решении больше не участвовать в защите титула. В 2022 году норвежец выиграл Кубок мира по шахматам, а также стал чемпионом мира по рапиду и блицу. После отказа Карлсена от участия в борьбе за шахматную корону титул достался Яну Непомнящему, которого затем обыграл китаец Дин Лижэнь. В 2024 году без участия Карлсена турнир претендентов выиграл индийский шахматист Гукеш Доммараджу, ставший впоследствии чемпионом мира.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.