Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы законы и изменения, которые вступят в силу в России с 1 января 2026 года

В 2026 году в России вступит в силу ряд изменений, касающихся различных аспектов жизни граждан. Об них пишет ТАСС.

В 2026 году в России вступит в силу ряд изменений, касающихся различных аспектов жизни граждан. Об них пишет ТАСС.

Самозанятые смогут самостоятельно оформлять больничные листы с оплатой, а Центробанк увеличит количество признаков мошеннических операций с шести до двенадцати.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 27 093 рублей. Призыв в армию будет осуществляться на круглогодичной основе.

Пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию страховых пенсий в размере 7,6 процента. Период ухода за ребенком до полутора лет будет учитываться в страховом стаже родителя.

Семьи с низкими доходами получат возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за прошлый год. Также регионам будет предоставлена дополнительная финансовая поддержка для лечения граждан, страдающих опасными для жизни и хроническими заболеваниями, говорится в материале.

4 ноября президент России Владимир Путин своим указом установил два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Их будут отмечать 30 апреля и 8 сентября соответственно. В документе говорится, что эти праздники призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны. А 2026 год в стране станет Годом единства народов России.