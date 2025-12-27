Названы законы и изменения, которые вступят в силу в России с 1 января 2026 года

В 2026 году в России вступит в силу ряд изменений, касающихся различных аспектов жизни граждан. Об них пишет ТАСС.
Самозанятые смогут самостоятельно оформлять больничные листы с оплатой, а Центробанк увеличит количество признаков мошеннических операций с шести до двенадцати.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен до 27 093 рублей. Призыв в армию будет осуществляться на круглогодичной основе.
Пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию страховых пенсий в размере 7,6 процента. Период ухода за ребенком до полутора лет будет учитываться в страховом стаже родителя.
Семьи с низкими доходами получат возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за прошлый год. Также регионам будет предоставлена дополнительная финансовая поддержка для лечения граждан, страдающих опасными для жизни и хроническими заболеваниями, говорится в материале.
4 ноября президент России Владимир Путин своим указом установил два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Их будут отмечать 30 апреля и 8 сентября соответственно. В документе говорится, что эти праздники призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны. А 2026 год в стране станет Годом единства народов России.