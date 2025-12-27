Названы законы и изменения, которые вступят в силу в России с 1 января 2026 года

4 ноября президент России Владимир Путин своим указом установил два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Их будут отмечать 30 апреля и 8 сентября соответственно. В документе говорится, что эти праздники призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны. А 2026 год в стране станет Годом единства народов России.