Эксперт объяснил, почему затягиваются переговоры между Россией и Украиной

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия будет готова к компромиссам только при реализации принципиальных договоренностей по Украине. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал политический обозреватель, публицист Дмитрий Куликов.
Публицист напомнил, что 1943 год историки называют годом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Он заметил, что эта аналогия не совсем правильная, но нынешний 2025 год может стать таким же переломным моментом в конфликте на Украине.
«Я думаю, что, возможно, вы сможем когда-то написать и прочесть в учебниках, что 2025 год был годом коренного перелома в этой ситуации. Есть основания так предполагать, — сказал Дмитрий Куликов. — По всей видимости, он произошел, а дальше нужно дожимать».
Публицист отметил, что во время переговоров по Украине российская сторона обозначила готовность идти на компромиссы, но только в том случае, если будут реализованы принципиальные пункты договоренностей со стороны Европы и Украины.
«И Трампу пока не удалось их заставить согласиться с ключевыми, принципиальными пунктами. А только после этого согласия могут быть компромиссы, потому что не может быть "давайте вы пойдете на компромиссы, а мы потом рассмотрим ключевые пункты". Это же бред. И Трамп очень старается, но пока ему не удается упаковать своих врагов. Это его враги, между прочим. Это не только враги России и Беларуси, — подчеркнул политический обозреватель. — И он пока не нашел возможности их победить, и именно поэтому так тяжело идут переговоры. Не потому, что Россия все время на что-то не согласна».