Эксперт объяснил, почему затягиваются переговоры между Россией и Украиной

«И Трампу пока не удалось их заставить согласиться с ключевыми, принципиальными пунктами. А только после этого согласия могут быть компромиссы, потому что не может быть “давайте вы пойдете на компромиссы, а мы потом рассмотрим ключевые пункты”. Это же бред. И Трамп очень старается, но пока ему не удается упаковать своих врагов. Это его враги, между прочим. Это не только враги России и Беларуси, — подчеркнул политический обозреватель. — И он пока не нашел возможности их победить, и именно поэтому так тяжело идут переговоры. Не потому, что Россия все время на что-то не согласна».-0-