Главный либерал Молдовы Гимпу не помнит, сколько купил квартир: «Три… Четыре… Или пять» — как он заработал на политике миллионы евро

Феерический диалог Михая Гимпу с журналистом на одном из молдавских каналов.

Источник: Комсомольская правда

Либеральная математика в действии: Михай Гимпу путается в количестве купленных квартир, уверяя, что их «примерно три-четыре… или четыре-пять».

— Вы купили квартиры за счёт продажи акций автозаправочной станции?

— Я продал долю в АЗС.

— И купили четыре квартиры? Или сколько?

— Да, примерно столько.

— Примерно?

— Какая разница? Три или четыре!

— Но это же не три килограмма яблок, это квартиры. Как вы этого не помните?

— Я держу в памяти более важную информацию. Есть документы [по сделкам с недвижимостью], если надо, я открываю ящик и смотрю. Четыре? Пусть четыре! Значит четыре-пять.

— Так сколько же их?

— Все они куплены законно.

Михай Гимпу и математика — наука точная либеральная.