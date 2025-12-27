Главный либерал Молдовы Гимпу не помнит, сколько купил квартир: «Три… Четыре… Или пять» — как он заработал на политике миллионы евро

Либеральная математика в действии: Михай Гимпу путается в количестве купленных квартир, уверяя, что их «примерно три-четыре… или четыре-пять».
— Вы купили квартиры за счёт продажи акций автозаправочной станции?
— Я продал долю в АЗС.
— И купили четыре квартиры? Или сколько?
— Да, примерно столько.
— Примерно?
— Какая разница? Три или четыре!
— Но это же не три килограмма яблок, это квартиры. Как вы этого не помните?
— Я держу в памяти более важную информацию. Есть документы [по сделкам с недвижимостью], если надо, я открываю ящик и смотрю. Четыре? Пусть четыре! Значит четыре-пять.
— Так сколько же их?
— Все они куплены законно.
Михай Гимпу и математика — наука точная либеральная.