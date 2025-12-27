Какие главные спортивные события ожидаются в 2026 году

Церемонию открытия организуют в центре Милана на площади Пьяцца дель Дуомо, а зрители смогут следить за событием по всему миру. Основными центрами проведения Игр станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, однако инфраструктура будет распределена по четырем кластерам: часть спортивных объектов разместят также в Вальтеллине и Валь-ди-Фьемме. Всего объектов 14. С нуля будет построен только один стадион. Шесть уже полностью готовы, три будут возведены на время соревнований, еще четыре ждет реконструкция.