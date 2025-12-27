Какие главные спортивные события ожидаются в 2026 году

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут на севере Италии.
Главным спортивным событием 2026 года, несомненно, станут Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут на севере Италии. Любители футбола и поклонники хоккея смогут поболеть на чемпионатах мира. Подробнее про Олимпиаду и другие спортивные события 2026 года — в материале URA.RU.
Зимние Олимпийские Игры-2026.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии — в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Спортсмены поборются за 116 комплектов медалей в 16 видах спорта, включая дебютный ски-альпинизм.
Церемонию открытия организуют в центре Милана на площади Пьяцца дель Дуомо, а зрители смогут следить за событием по всему миру. Основными центрами проведения Игр станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, однако инфраструктура будет распределена по четырем кластерам: часть спортивных объектов разместят также в Вальтеллине и Валь-ди-Фьемме. Всего объектов 14. С нуля будет построен только один стадион. Шесть уже полностью готовы, три будут возведены на время соревнований, еще четыре ждет реконструкция.
Россиянам для участия нужно получить нейтральный статус от FIS. Уже 16 российских спортсменов имеют этот статус. На данный момент отбор на Олимпиаду-2026 продолжается.
В фигурном катании официальные приглашения уже получили Аделия Петросян и Петр Гуменник. В лыжных гонках претенденты на лицензии — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В конькобежном спорте в отборе значатся Ксения Коржова (3000 м) и Анастасия Семенова (масс-старт), в резерве — Александра Саютина (1500 м). В ски-альпинизме квалификацию прошел Никита Филиппов. Горнолыжнице Екатерине Ткаченко, и четырем фристайлисткам — Дарье Мельчаковой, Лане Прусаковой, Полине Рябовой, Наталье Шериной — Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус 24 декабря.
Зимние Паралимпийские игры-2026.
Спортсмены из России и Белорусии не будут официально допущены к Паралимпийским играм.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта. В программе соревнований запланированы 79 комплектов наград в шести видах спорта — на снегу (горные и беговые лыжи, биатлон, сноуборд) и на льду (следж-хоккей и керлинг на колясках).
Международный паралимпийский комитет (IPC) официально объявил о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в зимних Паралимпийских играх 2026 года. Решение связано с позицией международных спортивных федераций, отвечающих за паралимпийские дисциплины.
Чемпионат мира по футболу-2026.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной части сыграют 48 сборных вместо 32 — решение об этом ФИФА приняла в 2017 году.
Формат чемпионата также изменится: команды сыграют в 12 группах по четыре сборные, а в плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы и восемь лучших третьих мест. В стадии на выбывание впервые появится раунд 1/16 финала.
Матчи турнира примут США, Мексика и Канада. Игры состоятся в 16 городах, включая Мехико, Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Даллас. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
Чемпионат мира по хоккею-2026.
Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила расписание чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. Матчи турнира примут Цюрих и Фрибург.
Участники турнира разделены на две группы. В группе A, матчи которой состоятся в Цюрихе, сыграют сборные США, Швейцарии, Финляндии, Германии, Латвии, Австрии, Венгрии и Великобритании. В группу B во Фрибурге вошли Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения и Италия.
Сборная России по решению ИИХФ вновь не примет участия в мировом первенстве. Действующим чемпионом мира является команда США, которая в финале турнира 2025 года обыграла сборную Швейцарии в овертайме со счетом 1:0.
Какие еще спортивные события пройдут в 2026.
—Турне четырех трамплинов — с 29 декабря по 6 января в Германии и Австрии.
—Ралли «Дакар» — с 3 по 17 января в Саудовской Аравии.
—Чемпионат мира по полетам на лыжах — 23−24 января в Оберстдорфе.
—Чемпионат мира по фигурному катанию — 23−29 марта в столице Чехии — Праге.
—Летние юношеские Олимпийские игры 31 октября — 14 ноября в Африке, в столице Сенегала, город Дакар.
Ожидания России и планы возвращения на международную спортивную арену.
Приоритет на 2026 год — возвращение российских спортсменов на международные турниры во всех видах спорта. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, решение ожидается от исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Дегтярев отметил, что сборная России примет участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре с флагом и гимном. Министр также выразил надежду, что после решений МОК «откроются двери» для участия в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Российский футбольный союз тоже ожидает допуска российских команд к международным соревнованиям в 2026 году. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. По его словам, ФИФА и УЕФА в текущем году решений о возвращении российских команд не приняли, однако рекомендации Международного олимпийского комитета стали важным шагом к снятию ограничений со всего российского спорта. Дюков выразил надежду, что международные футбольные регуляторы последуют позиции МОК.
Российские футболисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. В декабре МОК рекомендовал допустить юных российских спортсменов к соревнованиям с национальной символикой.