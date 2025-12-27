Ричмонд
Как в Тюмени открыли главную городскую елку. Фоторепортаж

В Тюмени зажгли главную городскую елку. На площади 400-летия города вечером собрались тысячи жителей. Праздник дал официальный старт новогодним гуляниям. Яркие кадры с праздника — в фоторепортаже URA.RU.

Елка зажглась огнями в канун Нового года.

В Тюмени зажгли главную городскую елку. На площади 400-летия города вечером собрались тысячи жителей. Праздник дал официальный старт новогодним гуляниям. Яркие кадры с праздника — в фоторепортаже URA.RU.

Ровно в назначенное время на площади погас свет, а затем елка вспыхнула тысячами огней. Горожане встретили этот момент аплодисментами. Многие снимали происходящее на телефоны.

Такая инсталляция встречала гостей Огни на главной елке зажглись ровно в 17:00.

Главная елка города в этом году украшена в классических новогодних цветах — зеленом, красном и золотом. Высота конструкции — несколько десятков метров. Вокруг установлены световые фигуры, фотозоны и праздничные инсталляции. В этот же вечер начал работу ледяной городок.

Ледяной городок открылся для гостей и жителей областной столицы На площади начала работать резиденция Деда Мороза.

Перед зрителями выступили творческие коллективы, Дед Мороз и Снегурочка. Для детей организовали интерактивные игры и хороводы. На площади работала музыка, создавая ощущение настоящего зимнего праздника.

Открытие елки стало одним из самых массовых событий начала зимы в Тюмени. Власти пообещали, что в ближайшие недели на площади будут проходить концерты, фестивали и новогодние программы.

Для горожан выступили творческие коллективы Сотни горожан пришли на главное новогоднее шоу Елка зажглась яркими огнями.