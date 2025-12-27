Как в Тюмени открыли главную городскую елку. Фоторепортаж

Главная елка города в этом году украшена в классических новогодних цветах — зеленом, красном и золотом. Высота конструкции — несколько десятков метров. Вокруг установлены световые фигуры, фотозоны и праздничные инсталляции. В этот же вечер начал работу ледяной городок.