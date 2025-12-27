Меркачева назвала главное правило безопасности в Новый год

Россиянам рекомендуется провести новогоднюю ночь и первый день года дома, в кругу близких, избегая мест массового скопления людей. С таким советом выступила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру».
По ее словам, Новый год является семейным праздником, и его стоит провести в доверительной атмосфере с теми, кому можно полностью доверять. Это, по мнению правозащитницы, станет главным средством безопасности.
Меркачева также отметила, что прогулки по украшенным улицам не стоит отменять, но их можно перенести на другие праздничные дни, а не на 31 декабря и 1 января.
Продюсер Михаил Чурбанов в беседе с «Газетой.Ru» составил список фильмов для семейного просмотра в новогодние праздники. Он посоветовал россиянам посмотреть такие картины, как «Один хороший день», «Капитан четвертого ранга», «Крутая перемена 2», «Любопытная Варвара», «Капитан Крюк», «ЖИГА. На полной скорости», «Мой друг кот и Пушкин», «Семейный призрак», а также исторические проекты «Таганрог» и «Дорогой Вилли».
По словам Чурбанова, выбор фильмов, особенно для детей, похож на составление меню, где важно не только описание, но и содержание. Хорошее кино, по его мнению, создает настроение и может быть полезным для маленьких зрителей, а его ценность зависит от посыла создателей.
Он посоветовал при выборе обращать внимание на три критерия — кто герой, какие ценности он защищает и к чему приводят его решения. После просмотра эксперт рекомендует обсудить фильм всей семьей, чтобы он не превратился в простое потребление контента.
Чурбанов также отметил, что яркие экранные образы оказывают сильное влияние на психику, особенно детей, и пожелал украсить праздники достойным кино на пользу всей семье.
