Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний

Бывший посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний скончался в субботу, 27 декабря. Об этом сообщил заместитель генерального директора Международной медиагруппы «Россия сегодня» и экс-посол страны в Великобритании Александр Яковенко.