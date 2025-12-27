Скончался бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний

Бывший посол России в Кувейте, Турции, Израиле Петр Стегний скончался в субботу, 27 декабря. Об этом сообщил заместитель генерального директора Международной медиагруппы «Россия сегодня» и экс-посол страны в Великобритании Александр Яковенко.
Он отметил, что Стегний также являлся видным специалистом по Ближнему Востоку.
— Он оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики, — подчеркнул бывший дипломат.
По словам Яковенко, государство высоко оценило дипломатическую деятельность Стегния, передает РИА Новости.