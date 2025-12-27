Ричмонд
Власти Заполярья назвали фейком данные о запрете захода танкеров в Мурманск

Оперштаб Мурманской области предупредил о фейковом видео якобы с участием губернатора региона Андрея Чибиса.

Источник: Аргументы и факты

Оперштаб Мурманской области назвал фейком видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса, на котором он заявляет о запрете захода танкеров в порты региона до завершения спецоперации.

«В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. Это уже не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора», — сказано в публикации.

В оперштабе также призвали пользователей Сети быть бдительными, поскольку при помощи нейросетей можно создать видео с лицом и голосом любого человека.

Ранее в Калининградской области предупредили о фейках с голосом главы региона Алексея Беспрозванных.