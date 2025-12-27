Беларусбанк завершил техработы, влияющие на доступность операций по карточкам

«Наши технические работы по обновлению систем, которые влияли на доступность операций по банковским картам, завершены. Перерывов в работе сервисов и карточных продуктов, запланированных ранее на 28 декабря с 1.00 — до 10.00, не ожидается. Доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных и работа устройств самообслуживания, интернет- и мобильного банкингов», — отметили в банке.