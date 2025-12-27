Число погибших после схода лавины в горах Казахстана возросло до трех

По данным журналистов, 24 декабря группа из трех альпинистов отправилась на Пик Тянь-Шань в Алма-Атинской области, также известный как Пик Локомотив. В ночь на 26 декабря связь с туристами пропала, после чего их родственники обратились в МЧС.