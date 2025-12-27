Ричмонд
Число погибших после схода лавины в горах Казахстана возросло до трех

Спасатели обнаружили в горах Казахстана тела двух человек на высоте около 3,7 тысячи метров над уровнем моря. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства страны.

— Поисково-спасательные работы в Медеуском районе города Алматы завершены. В районе Пика Локомотив на высоте около 3,7 тысячи метров над уровнем моря спасатели обнаружили тела двух человек. В результате происшествия погибли три человека, — говорится в сообщении.

В поисково-спасательной операции принимали участие примерно 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчета и беспилотника. Проведение работ осложнялось из-за низких температур, разряженного воздуха, опасности схода лавины и рельефа местности, передает Telegram-канал казахстанского ведомства.

По данным журналистов, 24 декабря группа из трех альпинистов отправилась на Пик Тянь-Шань в Алма-Атинской области, также известный как Пик Локомотив. В ночь на 26 декабря связь с туристами пропала, после чего их родственники обратились в МЧС.