В Ростове 17-летний водитель врезался в дерево и обратился к врачам

В Ростове-на-Дону подросток за рулем Chery Tiggo попал в ДТП: машина врезалась в дерево, а затем в припаркованную Toyota. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Авария произошла днем в субботу, 27 декабря, в районе дома 63/12 на улице 40 лет Победы. По данным ГАИ Ростовской области, несовершеннолетний не справился с управлением.
— Он получил травмы и обратился за медицинской помощью. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, утром 26 декабря в Ростове-на-Дону автомобиль сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Советской, ребенка доставили в больницу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области.
Как спустя год после закрытия выглядит территория аксайских рынков.