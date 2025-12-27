В Москве продолжаются работы по очистке улиц

«Повсеместно продолжаются работы по очистке, погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега составил до двух сантиметров. К утру 28 декабря может выпасть еще до пяти сантиметров осадков», — говорится в сообщении.