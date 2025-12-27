Mash: Актер Иншаков из «Бригады» попал в больницу из-за проблем с сердцем

Актер и каскадер Александр Иншаков был госпитализирован. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, Иншаков поступил в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него гипертонию — высокое кровяное давление и нарушение сердечного ритма. Артист провел четыре дня в терапевтическом отделении. Врачи рекомендовали ему больше отдыхать и назначили курс лечения.
Александр Иншаков принимал участие в таких проектах, как «Бригада», «Человек с бульвара Капуцинов», «Асса» и «Такси-блюз».
Днем ранее Mash сообщил, что актера Алексея Серебрякова якобы госпитализировали из-за обострения хронического бронхита. Авторы материала также отметили, что врачи якобы запретили актеру курить. Уточнялось, что медики рекомендовали хотя бы сократить количество сигарет и выполнять дыхательную гимнастику. Позже жена артиста опровергла эту информацию.
Сам Mash неоднократно обвиняли в создании фейковых сенсаций. В августе Таганский районный суд Москвы назначил Telegram-каналу административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Генерального директора канала Надежду Клименко также привлекли к ответственности за злоупотребление свободой СМИ и оштрафовали на 60 тысяч рублей.