Mash: Актер Иншаков из «Бригады» попал в больницу из-за проблем с сердцем

Сам Mash неоднократно обвиняли в создании фейковых сенсаций. В августе Таганский районный суд Москвы назначил Telegram-каналу административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Генерального директора канала Надежду Клименко также привлекли к ответственности за злоупотребление свободой СМИ и оштрафовали на 60 тысяч рублей.