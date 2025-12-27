Стажёру без диплома — почти 1,5 миллиона рублей в месяц: IT-компании на Западе начали войну за специалистов

Речь идёт о шестимесячной резидентуре OpenAI, участники которой получают по $18 300 в месяц — это около 1,42 млн рублей. За весь период сумма превышает $100 000. При этом наличие высшего образования не является обязательным требованием. Компания делает ставку на скорость обучения, нестандартное мышление и реальные достижения — от олимпиад до open-source-проектов.