Стажёру без диплома — почти 1,5 миллиона рублей в месяц: IT-компании на Западе начали войну за специалистов

Западные IT-компании, занимающиеся разработкой ИИ, начали настоящую войну за молодых специалистов. Так, OpenAI платит стажёрам без диплома почти 1,5 млн рублей в месяц. Об этом сообщает Business Insider.
Речь идёт о шестимесячной резидентуре OpenAI, участники которой получают по $18 300 в месяц — это около 1,42 млн рублей. За весь период сумма превышает $100 000. При этом наличие высшего образования не является обязательным требованием. Компания делает ставку на скорость обучения, нестандартное мышление и реальные достижения — от олимпиад до open-source-проектов.
Схожую модель применяют и другие игроки рынка. В Anthropic стажерам платят $3 850 в неделю, а также выделяют до $15 000 в месяц на вычислительные ресурсы. Отбор там также жёсткий, но, по данным компании, более 40% участников впоследствии получают предложение устроиться на полную ставку.
Формат программ различается. В OpenAI стажёры работают как обычные сотрудники в Сан-Франциско с перспективой трудоустройства. Anthropic делает упор на исследования безопасности ИИ, и большинство участников за несколько месяцев успевают опубликовать научные работы. В Google аналогичные программы ориентированы в основном на аспирантов и PhD.
Эксперты отмечают, что высокие выплаты — часть глобальной гонки за кадры в сфере ИИ. Крупнейшие компании готовы платить миллионы, чтобы не упустить перспективных специалистов на раннем этапе.
Тем временем компания OpenAI раз за разом анонсирует нововведения. Так, недавно стало известно, что была внедрена новая модель ChatGPT для генерации фото. Она доступна уже сейчас. Причем для всех пользователей и бесплатно.