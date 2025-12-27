Умер звезда фильма «Меня зовут Кожа» актер Нурлан Сегизбаев

В Казахстане в возрасте 74-х лет скончался актер, сценарист, кинодраматург и философ Нурлан Сегизбаев, сыгравший главную роль в фильме «Меня зовут Кожа». Об уходе из жизни заслуженного деятеля Казахстана сообщили в пресс-службе министерства культуры и информации республики.
Нурлан Сегизбаев являлся членом Союза кинематографистов Казахстана, многие годы преподавал на факультете журналистики КазНУ имени аль-Фараби, написал несколько исторических романов.
«Он посвятил свою жизнь искусству, слову и осмыслению человеческих ценностей. Его творчество служило примером того, как кино может воспитывать, вдохновлять и поднимать важные философские и нравственные темы», — говорится в некрологе.
В министерстве культуры и информации Казахстана назвали уход Нурлана Сегизбаева большой утратой для всей культурной общественности страны.
