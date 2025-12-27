Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер звезда фильма «Меня зовут Кожа» актер Нурлан Сегизбаев

Актер, сценарист, кинодраматург и философ Нурлан Сегизбаев скончался в Казахстане в возрасте 74-х лет.

Источник: Аргументы и факты

В Казахстане в возрасте 74-х лет скончался актер, сценарист, кинодраматург и философ Нурлан Сегизбаев, сыгравший главную роль в фильме «Меня зовут Кожа». Об уходе из жизни заслуженного деятеля Казахстана сообщили в пресс-службе министерства культуры и информации республики.

Нурлан Сегизбаев являлся членом Союза кинематографистов Казахстана, многие годы преподавал на факультете журналистики КазНУ имени аль-Фараби, написал несколько исторических романов.

«Он посвятил свою жизнь искусству, слову и осмыслению человеческих ценностей. Его творчество служило примером того, как кино может воспитывать, вдохновлять и поднимать важные философские и нравственные темы», — говорится в некрологе.

В министерстве культуры и информации Казахстана назвали уход Нурлана Сегизбаева большой утратой для всей культурной общественности страны.

Ранее стало известно о смерти в 77 лет актрисы Надежды Гайдар. Заслуженная артистка РФ умерла накануне своего спектакля.