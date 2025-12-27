Спортивный комплекс для единоборств появится в башкирском Белорецке в 2026 году

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня побывал на площадке будущего спорткомплекса для единоборств в Белорецке, где ему представили проект модульного здания. Его планируют построить к 2026 году.
Общая площадь комплекса составит 1,1 тысячи квадратных метров, из которых 605 «квадратов» займет просторный спортивный зал. В нем разместят борцовские ковры, манекены, гимнастические стенки, татами для дзюдо и ринг.
По информации вице-премьера — министра спорта региона Руслана Хабибова, на строительство выделено 110 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Местные власти обеспечат подготовку площадки, подведут коммуникации и благоустроят территорию вокруг объекта.
— Мы давно обещали белоречанам такой объект. Сначала занимались реконструкцией местного стадиона, а теперь построим этот комплекс. Получится хороший спортивный кластер, — сказал Радий Хабиров. — В Белорецке — сильная спортивная школа борьбы. Отсюда выходили чемпионы России. И место, кстати, здесь красивое. Приедем на новоселье.
