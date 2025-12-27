Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая жена Гордона высмеяла его свадьбу с 23-летней художницей

Экс-супруга телеведущего Александра Гордона, юрист Екатерина Гордон, посмеялась над его браком с 23-летней художницей Алиной. Своим мнением по поводу свадьбы она поделилась в социальных сетях.

Экс-супруга телеведущего Александра Гордона, юрист Екатерина Гордон, посмеялась над его браком с 23-летней художницей Алиной. Своим мнением по поводу свадьбы она поделилась в социальных сетях.

Гордон отметила, что узнала о новом союзе бывшего мужа от журналистов. По ее словам, она считала, что ведущий по-прежнему состоит в браке с пятой супругой — арфисткой Софией Каландадзе.

— Саша, что там дальше будет? С балериной, работницей Эрмитажа? Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. (…) Живут же люди! — пошутила она, обращаясь к бывшему супругу.

Александр Гордон рассказал, что женился в шестой раз. Избранницей 61-летнего ведущего стала 23-летняя Алина Михайлова. Утверждается, что до заключения брака пара была знакома около четырех лет, в течение которых то расставалась, то сходилась вновь. Сам Гордон заявил, что его личные отношения не являются предметом общественного обсуждения. Что известно о шестой жене телеведущего и его предыдущих романах — в материале «Вечерней Москвы».