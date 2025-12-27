Бывшая жена Гордона высмеяла его свадьбу с 23-летней художницей

Экс-супруга телеведущего Александра Гордона, юрист Екатерина Гордон, посмеялась над его браком с 23-летней художницей Алиной. Своим мнением по поводу свадьбы она поделилась в социальных сетях.
Гордон отметила, что узнала о новом союзе бывшего мужа от журналистов. По ее словам, она считала, что ведущий по-прежнему состоит в браке с пятой супругой — арфисткой Софией Каландадзе.
— Саша, что там дальше будет? С балериной, работницей Эрмитажа? Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. (…) Живут же люди! — пошутила она, обращаясь к бывшему супругу.
Александр Гордон рассказал, что женился в шестой раз. Избранницей 61-летнего ведущего стала 23-летняя Алина Михайлова. Утверждается, что до заключения брака пара была знакома около четырех лет, в течение которых то расставалась, то сходилась вновь. Сам Гордон заявил, что его личные отношения не являются предметом общественного обсуждения. Что известно о шестой жене телеведущего и его предыдущих романах — в материале «Вечерней Москвы».