Бывшая жена Гордона высмеяла его свадьбу с 23-летней художницей

Александр Гордон рассказал, что женился в шестой раз. Избранницей 61-летнего ведущего стала 23-летняя Алина Михайлова. Утверждается, что до заключения брака пара была знакома около четырех лет, в течение которых то расставалась, то сходилась вновь. Сам Гордон заявил, что его личные отношения не являются предметом общественного обсуждения. Что известно о шестой жене телеведущего и его предыдущих романах — в материале «Вечерней Москвы».