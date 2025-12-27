Юрист пошагово расписал, как будут выселять Долину из квартиры в Хамовниках

Если Лариса Долина добровольно не выселится из квартиры в хамовниках и не передаст ключи владелице недвижимости Полине Лурье, то в дело вступают судебные приставы. О принудительной процедуре выселения рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.
«Судебный акт вынесен Мосгорсудом. Это апелляционная инстанция, которая по указанию Верховного Суда рассматривала дело по правилам первой инстанции. Но так как это Мосгорсуд и апелляция, то апелляционное определение вступает в силу немедленно по его вынесению и, соответственно, должно исполняться также сразу. Это говорит о том, что если должник в добровольном порядке исполняет решение, в данном случае о выселении, он должен в день, когда это решение уже оформлено на бумаге и вручено ему самому либо его представителю, собрать вещи и покинуть эту квартиру», — объяснил эксперт.
Если Долина не освободит квартиру добровольно, то выигравшая сторона, то есть Лурье идет в суд, подает заявление на выдачу исполнительного листа, получает его и передает в территориальный отдел службы судебных приставов.
«Приставы на основании исполнительного листа возбуждают исполнительное производство, копия направляется должнику. В копии постановления указано, какой срок дается на так называемое второе добровольное исполнение. То есть уже в рамках исполнительного производства также могут предложить добровольное исполнение. Обычно дается пять календарных дней, независимо от того, выходные это праздничные или будни», — отметил юрист.
По словам Хаминского, если в установленный срок судебный акт не исполняется, то начинается его принудительное исполнение. И параллельно с должника взыскивается исполнительский сбор.
«С этого момента приставы могут вместе с физической и техподдержкой прийти, демонтировать дверь и осуществить принудительное выселение», — добавил собеседник издания.
Напомним, Лариса Долина продала пятикомнатную квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре артистка заявила, что стала жертвой мошенников, под давлением которых совершила сделку. Певица обратилась в суд, чтобы вернуть квартиру. Хамовнический районный суд и две последующие инстанции встали на сторону Долиной, оставив покупательницу без жилья и без денег. 16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил отменить решения нижестоящих инстанций, вернув квартиру покупательнице.