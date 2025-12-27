Юрист пошагово расписал, как будут выселять Долину из квартиры в Хамовниках

«Судебный акт вынесен Мосгорсудом. Это апелляционная инстанция, которая по указанию Верховного Суда рассматривала дело по правилам первой инстанции. Но так как это Мосгорсуд и апелляция, то апелляционное определение вступает в силу немедленно по его вынесению и, соответственно, должно исполняться также сразу. Это говорит о том, что если должник в добровольном порядке исполняет решение, в данном случае о выселении, он должен в день, когда это решение уже оформлено на бумаге и вручено ему самому либо его представителю, собрать вещи и покинуть эту квартиру», — объяснил эксперт.