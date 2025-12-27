Биолог предупредила о скрытой опасности спермы Дурова

Эксперт также указала, что массовое использование спермы одного донора может привести к снижению генетического разнообразия и запустить так называемый «эффект основателя», когда признак от одного предка начинает доминировать в изолированной группе. В качестве альтернативы поддержке демографии Баранова предложила модель, при которой оплачивается ЭКО с биоматериалом от сотен проверенных доноров, а не одного человека, что уменьшает риск концентрации одних и тех же мутаций.