Бойцам российской армии удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 27 декабря, президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
— Командующие группировками войск «Центр» и «Восток», а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров Донецкая Народная Республика и Гуляйполе Запорожской области, — говорится в публикации пресс-службы Кремля.
За день до этого российские военные освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области. За два дня до этого российская армия также освободила населенный пункт Заречное в Запорожской области.
Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию военного конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем. Глава государства подчеркнул, что национальная армия переламывает противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах.