Собянин сообщил об уничтожении 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку 26 БПЛА ВСУ на Москву.

Силы ПВО в субботу, 27 декабря, сбили 26 беспилотников ВСУ, летевших на Москву. Такие данные следуют из Telegram-канала мэра столицы Сергея Собянина.

Об уничтожении первых трех украинских дронов градоначальник написал в 16:53 мск. Через 15 минут стало известно о перехвате еще трех вражеских БПЛА.

В результате, по данным на 19:20 мск, всего на подлете к российской столице было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.

Вечером в субботу Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за три часа сбили над шестью регионами 111 беспилотников ВСУ, в том числе 73 БПЛА — над Брянской областью.

