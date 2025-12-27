Ричмонд
На Украине трем депутатам Рады предъявили обвинение в неправомерной выгоде

На Украине депутатов Евгения Пивоварова, Игоря Негулевского и Юрия Киселя обвинили в получении неправомерной выгоды.

Источник: Аргументы и факты

Трех депутатов Верховной рады Украины обвинили в получении неправомерной выгоды, пишет местное издание «Зеркало недели».

«Подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Всем троим сообщили о подозрениях по статье 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)», — сказано в материале.

При этом, по данным издания, депутат Юрий Корявченков успел выехать с Украины. Кроме того, допрашивают секретаря фракции правящей партии Тараса Мельничука.

Как сообщалось ранее, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли преступную группировку с участием депутатов Рады. Они получали выгоду за голосование в парламенте.