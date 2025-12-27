Ричмонд
Роналду оформил дубль и помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Охдуд»

Криштиану Роналду открыл счет на 32-й минуте, а затем оформил дубль в компенсированное время первого тайма.

Источник: Аргументы и факты

«Аль-Наср» одержал победу со счетом 3:0 над «Аль-Охдудом» в матче чемпионата Саудовской Аравии благодаря дублю Криштиану Роналду. Встреча одиннадцатого тура прошла в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк», передает championat.com.

Португальский нападающий открыл счет на 32-й минуте, а затем оформил дубль в компенсированное время первого тайма. Эти голы стали 955-м и 956-м в его карьере. На последних минутах матча Жоау Феликс установил окончательный счет.

После этой победы «Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. «Аль-Охдуд» с девятью очками занимает 17-е, предпоследнее место.

Ранее актер Вин Дизель рассказал, что для Криштиану Роналду подготовили роль во франшизе «Форсаж».