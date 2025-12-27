Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская армия освободила пять населенных пунктов в зоне СВО

Бойцам российской армии удалось освободить населенные пункты Родинское и Артемовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил командующий группировкой армий «Центр».

Бойцам российской армии удалось освободить населенные пункты Родинское и Артемовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил командующий группировкой армий «Центр».

Кроме того, глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за две недели бойцы российской армии освободили три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.

— Соединение и воинские части группировки «Север» продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Под наш контроль за последние две недели перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области, — приводит его слова ТАСС.

В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике.

По словам Герасимова, после взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск. Также Герасимов заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше