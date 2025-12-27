Российская армия освободила пять населенных пунктов в зоне СВО

— Соединение и воинские части группировки «Север» продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Под наш контроль за последние две недели перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области, — приводит его слова ТАСС.