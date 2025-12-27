Бойцам российской армии удалось освободить населенные пункты Родинское и Артемовка в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил командующий группировкой армий «Центр».
Кроме того, глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что за две недели бойцы российской армии освободили три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях.
— Соединение и воинские части группировки «Север» продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Под наш контроль за последние две недели перешли населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области, — приводит его слова ТАСС.
В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике.
По словам Герасимова, после взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск. Также Герасимов заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.