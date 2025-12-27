Волшебство, шоу и эмоции. Ледовая сказка объединила в Гомеле более 2 тыс. юных горожан

Председатель горисполкома искренне поздравил гостей праздника, который с радостью и волнением одинаково ждут взрослые и дети. «Этот праздник занимает особое место в жизни каждого человека. Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее. А уходящий год был годом упорной и продуктивной работы для всех нас. Несомненно, у каждого в памяти он оставил яркие впечатления и радость от новых свершений. Наши дети и педагоги добились отличных результатов. Гомельскими школьниками завоевано семь наград на престижных международных олимпиадах и конференциях, в том числе золотая медаль на Международной конференции юных ученых в Таиланде, две бронзовые медали на 26-й Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге, диплом II степени на олимпиаде школьников Союзного государства Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», — напомнил он о главных победах гомельских ребят.