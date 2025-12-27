Волшебство, шоу и эмоции. Ледовая сказка объединила в Гомеле более 2 тыс. юных горожан

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ледовая сказка объединила в Гомеле более 2 тыс. юных горожан, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.
Самых активных, талантливых и спортивных гомельчан подрастающего поколения собрал новогодний праздник в Ледовом дворце. Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов поздравил ребят, назвав их большой надеждой для города. Мальчишки и девчонки, которые проявили себя в учебе, спорте, творчестве, стали победителями конкурсов, получили заслуженные награды от главы города.
Председатель горисполкома искренне поздравил гостей праздника, который с радостью и волнением одинаково ждут взрослые и дети. «Этот праздник занимает особое место в жизни каждого человека. Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее. А уходящий год был годом упорной и продуктивной работы для всех нас. Несомненно, у каждого в памяти он оставил яркие впечатления и радость от новых свершений. Наши дети и педагоги добились отличных результатов. Гомельскими школьниками завоевано семь наград на престижных международных олимпиадах и конференциях, в том числе золотая медаль на Международной конференции юных ученых в Таиланде, две бронзовые медали на 26-й Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге, диплом II степени на олимпиаде школьников Союзного государства Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», — напомнил он о главных победах гомельских ребят.
Кроме того, этот год поднял на пьедестал 55 учащихся, которые стали победителями заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 15 учащихся — победителями республиканских конкурсов работ исследовательского характера. Примеры блестящих побед учащихся гомельских школ и гимназий можно еще продолжать.
Как подчеркнул председатель горисполкома, отличная учеба, усердие и прилежание — лучший подарок для города от юных гомельчан. «Мы гордимся вами, радуемся вашим успехам и верим в вас. Мы благодарны родителям и признательны педагогам, которые поддерживают вас в любом начинании», — поблагодарил он.
Владимир Привалов заверил, что впереди у ребят еще множество интересных и важных событий. «Пусть этот праздник станет для вас временем радости, новых знакомств и дружбы. Пусть наступающий 2026 год будет похож на книгу сказок, где каждая страница — это новая победа, каждый сюжет — исполнение мечты. Пусть сбудутся самые заветные мечты, воплотятся все планы и замыслы», — пожелал он, напомнив, что в городе всех ждут яркие площадки и локации для активного отдыха, чтобы зимние каникулы для юных гомельчан и их родителей были полезными и незабываемыми.
А главным подарком этого вечера стала незабываемая сказка на льду «По щучьему велению, по новогоднему хотению», которая подарила много ярких эмоций маленьким гомельчанам и их родителям, погрузив в атмосферу новогоднего волшебства.
Со сладкими подарками и счастливыми улыбками покидали Ледовый дворец юный гомельчанин Ваня со своей старшей сестричкой. «Очень удивило, как выезжала печка. Понравилось, как каталась по льду на коньках Снегурочка в кокошнике. Нам подарили вкусные призы и светящиеся браслеты. Нам все понравилось. Все классно», — поделились они впечатлениями.
«Спецэффекты крутые, мероприятие интересное, сказка отличная. Выступление было просто восхитительное: много танцев, фигурное катание. Мы и сами покатались на льду у елочки возле дворца. Все было круто! С наступающим Новым годом!» — заключила довольная вечерним отдыхом компания из двух девчонок и мальчишки.
Праздник в областном центре продолжается, новогоднее настроение — в каждом районе и уголке. Город сияет яркими огнями, создавая атмосферу рождественской сказки. -0-
Фото Гомельского горисполкома.