Герасимов: После взятия Северска ВС РФ ускоренными темпами идут на Славянск

После взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

— «Южная» группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска, — приводит его слова РИА Новости.

Также Герасимов заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено. По его словам, сейчас восточнее Купянска ведется ликвидация формирований ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола.

В тот же день стало известно, что бойцам российской армии удалось освободить сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров в Донецкой Народной Республике.

Буквально за день до этого солдаты Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области. За два дня до этого российская армия также освободила населенный пункт Заречное в Запорожской области.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем.

