В Одессе прохожие отбили у ТЦК раненого мужчину

Жители Одессы на юге Украины помешали сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим.ред) увезти мужчину, которого пытались насильно посадить в автобус. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
В публикации в Telegram-канале издания говорится, что «прохожие отбили мужчину, которого пытались затащить в бус ТЦК». На распространенных кадрах видно, как несколько человек буквально вырывают мужчину из рук сотрудников военкомата, после чего он убегает, а автобус покидает место происшествия. Женщина, присутствующая на видео, утверждает, что у мужчины был порезан бок и видна кровь.
Власти Украины в последнее время сталкиваются с нехваткой личного состава в вооруженных силах, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан нередко становятся причиной скандалов и протестов. В сети распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением физической силы.
Как пишут украинские СМИ, мужчины призывного возраста пытаются уклониться от призыва различными способами.
Ранее в Ровенской области сотрудник ТЦК получил несколько ударов ломом при попытке насильно мобилизовать местного жителя.