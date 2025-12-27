В Одессе прохожие отбили у ТЦК раненого мужчину

В публикации в Telegram-канале издания говорится, что «прохожие отбили мужчину, которого пытались затащить в бус ТЦК». На распространенных кадрах видно, как несколько человек буквально вырывают мужчину из рук сотрудников военкомата, после чего он убегает, а автобус покидает место происшествия. Женщина, присутствующая на видео, утверждает, что у мужчины был порезан бок и видна кровь.