Тюменский курорт вошел в топ-5 всесезонных открытых бассейнов России

«Для тех, кто ищет не только впечатления, но и пользу для здоровья, стоит обратить внимание на курорт “Марциаль” в Тюмени. Его сердце — открытый горячий источник с природной минеральной водой постоянной температуры. Это полноценный спа-комплекс, где можно восстановить силы, наслаждаясь купанием на свежем воздухе в любой сезон», — рассказали эксперты.