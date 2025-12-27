Тюменский курорт вошел в топ-5 всесезонных открытых бассейнов России

Благодаря постоянной температуре воды гости могут купаться на открытом воздухе даже зимой.
Курорт «Марциаль» в Тюмени вошел в пятерку лучших всесезонных открытых бассейнов страны. Минеральная вода природного источника, поддерживающая постоянную температуру, позволяет гостям купаться на свежем воздухе в любое время года. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Путешествия».
«Для тех, кто ищет не только впечатления, но и пользу для здоровья, стоит обратить внимание на курорт “Марциаль” в Тюмени. Его сердце — открытый горячий источник с природной минеральной водой постоянной температуры. Это полноценный спа-комплекс, где можно восстановить силы, наслаждаясь купанием на свежем воздухе в любой сезон», — рассказали эксперты.
Согласно данным платформы «Авито Путешествия», в Тюмени посуточная аренда жилья составляет: квартира — от 3 530 руб., загородный дом — от 16 110 руб., номер в отеле — от 1 050 руб. В топ‑5 всесезонных открытых бассейнов России, помимо тюменского курорта «Марциаль», вошли: бассейн SKY в Екатеринбурге, бассейн у Флагштока в Санкт‑Петербурге, бассейн в московском комплексе «Лужники» и аквапарк Galaxy на курорте «Газпром Поляна» в Сочи.